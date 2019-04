Gilets jaunes : Eric Drouet verbalisé dans le secteur interdit des Champs-Elysées, "illégal" selon son avocat

"Eric Drouet s’était garé pas très loin des Champs-Elysées, il ne manifestait pas. Il prenait le métro avec sa mère et une autre personne pour rejoindre d’autres Gilets jaunes et une des manifestations déclarées. A cette occasion, comme c’est quelqu’un qui est surveillé de très près, des forces de police lui ont fait un contrôle d’identité et l’ont verbalisé sur deux motifs : sa seule présence sur les Champs-Elysées et sa notoriété, pour lui mettre en amende de 135 euros qui sera bien évidemment contestée" a expliqué maître Kheops Lara sur LCI .





Fin mars, Eric Drouet avait déjà écopé d'une amende de 2000 euros, dont 500 avec sursis, pour l'"organisation" de deux manifestations parisiennes "sans déclaration préalable".