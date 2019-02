Fourgon de police caillassé à Lyon : tout ce qu'il faut savoir

"On est pris à partie et on reçoit des pavés". La violente attaque d'un fourgon de police samedi à Lyon lors d'une manifestation des Gilets jaunes, filmée depuis le véhicule, a été largement relayée ce weekend sur les réseaux sociaux. Des images (voir ci-dessus) révélées par LCI qui témoignent de l'extrême tension de la scène. L'agression a notamment été condamnée par les autorités, en premier lieu par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.