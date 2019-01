Gilets jaunes : grenades GLI-F4, LBD... ces armes de maintien de l'ordre de plus en plus contestées

Elle ressemble à une grenade lacrymogène habituelle mais elle est beaucoup plus dangereuse. La grenade GLI-F4 est la grenade la plus puissante qui peut être utilisée par les forces de l'ordre en manifestation. Par ailleurs, la France est le seul pays d'Europe à utiliser cet équipement pour du maintien de l'ordre. Elle est composée d'une substance explosive de 25 grammes de TNT, et de 10 grammes de "2-Chlorobenzylidène malonitrile", ou "gaz CS", qui est un gaz lacrymogène incolore. Son explosion provoque un triple effet : un effet sonore très puissant (165 décibels à 5 mètres, c'est plus qu'un avion au décollage), un effet lacrymogène à cause du gaz CS, et un "effet de souffle" qui consiste en une onde de choc et en la projection de petits éclats sur des dizaines de mètres.





Autorisée depuis 2011, la GLI-F4 est venue remplacer la grenade offensive OF-F1, qui contient 60 grammes de TNT et a été suspendue en 2014 puis interdite après le décès de Rémi Fraisse, lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens. Mais la GLI-F4 reste dangereuse et a occasionné de nombreuses blessures graves, notamment aux mains. C'est pourquoi un collectif d'avocat a demandé le 30 novembre son interdiction au gouvernement. Le lendemain, 339 grenades GLI-F4 ont été tirées à Paris lors de la manifestation des Gilets jaunes. Le 7 décembre, une cinquantaine de manifestants ont protesté devant l'usine où ces grenades sont fabriquées.