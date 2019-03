Gilets jaunes : homme blessé au visage lors de "l'acte 16", la nouvelle vidéo d'un témoin

Un bruit sourd. Puis un homme couché sur le bitume, le bas du visage ensanglanté. Samedi 2 mars, un homme a été gravement blessé à la mâchoire alors qu’il se trouvait près de l’Arc de Triomphe à Paris lors de la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Une nouvelle fois, le lanceur de balle de défense (LBD) est mis en cause par les témoins. L’enquête en "recherche des causes de blessures" a été ouverte par le parquet de Paris. Elle a été confiée à l’IGPN et devra déterminer les causes mais aussi les éventuelles responsabilités de ce tir.





Nous avons retrouvé un témoin qui filmait au moment des faits. Il nous a autorisés à diffuser ses images. "Sur la place, il y avait plus de personnes lambdas que de manifestants. Et les Gilets jaunes présents venaient de quitter les Champs-Elysées où se concentrait le cortège. Autrement dit, ils ne manifestaient plus", assure Loïc. C’est à la suite de l’interpellation d’un homme que les choses basculent. "C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone pour filmer. Certaines personnes ont alors commencé à huer les policiers, sans virulence, sans violence", assure-t-il. "Ils étaient surtout là pour filmer et montrer leur soutien à la personne interpellée" qui, affirme-t-il, "saignait au visage".