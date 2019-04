Saint-Etienne : il échappe à la guerre en Syrie et perd un œil en France en marge d'une manifestation de Gilets jaunes

En tee-shirt jaune, paupière close sur son œil blessé, barré d'une cicatrice de plusieurs centimètres, l’adolescent ne comprend toujours pas pourquoi le policier a tiré dans sa direction. "Il y avait du gaz lacrymogène, les Gilets jaunes couraient. Moi, je suis resté là où j’étais, à côté de l’arrêt de tram", raconte Mohammad, parti ce samedi faire des courses avec son père dans une épicerie discount, finalement fermée pour cause de manifestation.





"J'ai continué à regarder le policier devant moi et d'un coup j'ai été frappé au visage et je suis tombé par terre. Je ne voyais plus rien", se souvient l'adolescent. Alors qu'il gît à terre, les policiers lui "parlent pour qu'il ne s'endorme pas", se rappelle-t-il encore.