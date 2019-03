Gilets jaunes : la famille de la manifestante de 74 ans grièvement blessée à Nice va porter plainte

Elle s'appelle Geneviève et est âgée de 74 ans. Ce samedi 23 mars, à Nice, une manifestante septuagénaire a été grièvement blessée Place Garibaldi, où les manifestants avaient interdiction de se rassembler dans un large périmètre de la ville, selon la décision du Préfet. Néanmoins, certains ont décidé de braver cette interdiction et aux alentours de 11h du matin, les CRS ont reçu l'ordre d'évacuer la place.





C'est un mouvement de foule successif à une charge des CRS qui a provoqué la chute de cette personne de 74 ans. Sur certaines images, on voit la manifestante, au sol, le visage en sang. Ce dimanche matin, son avocat Arié Alimi annonce sur LCI qu'elle "est dans le coma" et que sa famille va porter plainte, pour "violence volontaire en réunion avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique et sur personne vulnérable".