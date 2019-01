Gilets jaunes : soupçonné de violences sur deux gendarmes, le boxeur Christophe Dettinger s'est rendu

Et d'ajouter : "Maintenant c'est sûr, à force de se faire taper, de se faire taper, de se faire taper, bah oui je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et un moment la colère est montée en moi et j'ai mal réagi. Oui j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Et voilà. Je voulais vous dire ça. Je me rends demain matin en garde à vue. S'ils ne m'ont pas chopé avant, j'espère pas. peuple français, Gilets jaunes, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer, pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît, s'il vous plaît."