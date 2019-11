Gilets jaunes : le choix de la place d'Italie comme point de départ de la manifestation fait polémique

De l'acte 53 des Gilets jaunes, celui marquant les un an du mouvement, on se souviendra des images de violence place d'Italie (13e arrondissement de Paris). Pour commettre ces débordements, les casseurs se sont aidés du matériel de chantier présent en nombre sur la place. Alors deux jours après les faits, la question est encore sur de nombreuses lèvres : pourquoi avoir choisi comme lieu de départ de la manifestation cette place sur laquelle de nombreux chantiers importants sont en cours ?

Jeudi 14 novembre, la préfecture de police de Paris avait dans une note demandé à la mairie de Paris de "vider tous les conteneurs à verre", "boucher et goudronner tous les trous et tranchées", et "sécuriser les travaux en cours". Mais cela ne l’a pas empêchée de choisir la place d’Italie comme point de départ de la manifestation ce samedi 16 novembre.