Gilets jaunes : le policier qui a poussé Geneviève Legay "sincèrement désolé"

Face au images tournées au cours de la manifestation, le policier avait finalement admis avoir bousculé la militante, revenant sur sa première version. Elles montrent notamment le fonctionnaire sortir du cordon au début de la charge et pousser Geneviève Legay, vêtue d’un tee-shirt noir avec, à la main, un grand drapeau arc-en-ciel barré du mot "paix".





Vendredi 31 mai, un peu plus de deux mois après les faits, Le Parisien révèle des extraits des déclarations du fonctionnaire, après ces violences. "L'action a été très rapide et je me trouvais dans un mouvement général qui a pour but de gagner du terrain et de repousser toutes personnes quelle qu’elle soit sur notre passage. Nous étions dans un rétablissement de l’ordre public après sommations et ordre effectués," a-t-il expliqué aux enquêteurs qui l'ont interrogé.





Et de poursuivre : "Quand on charge, on pousse et sincèrement j’ai poussé avec les mains quelqu’un qui venait sur notre ligne d’action lors de notre progression et qui se trouvait sur ma droite". Le quinquagénaire a ensuite déclaré être dit "sincèrement désolé" selon Le Parisien.