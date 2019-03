Gilets jaunes : les mots de remerciement d'un enfant sauvé après l'incendie d'une banque près des Champs-Elysées

"Je m'appelle Leith et je vous remercie (sic) policiers et pompiers de nous avoir sauver (sic) ma famille et moi" écrit le jeune homme à côté d'une tour Eiffeil. "Il a été sauvé hier, avec sa famille, alors qu'ils étaient prisonniers de leur immeuble, incendié par des assassins, près des Champs-Élysées." a déclaré sur Twitter Christophe Castaner, qui "invite tous ceux qui salissent, depuis des semaines, l'honneur de nos policiers et gendarmes à lire les mots de Letih."