VIDÉO - Gilets jaunes : main arrachée pour un manifestant devant l'Assemblée, ce que l'on sait

Selon un témoin direct qui a filmé la scène, il pourrait s'agir d'une grenade de désencerclement jetée par les forces de l'ordre au moment où les manifestants tentaient d'enfoncer les palissades protégeant l'entrée de l'Assemblée nationale.





"Quand les flics ont voulu disperser les gens, il a reçu une grenade de désencerclement au niveau de son mollet", raconte le témoin, Cyprien. "Il a voulu mettre un coup de main dedans pour ne pas qu'elle explose vers sa jambe et elle a pété quand il l'a touchée." "On l'a mis sur le côté, on a appelé les street-medics, c'était pas beau : il hurlait de douleur, il n'avait plus aucun doigt, il n'avait plus grand-chose au-dessous du poignet."