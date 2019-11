Gilet jaune éborgné samedi à Paris : ouverture d'une information judiciaire contre X

L'enquête va désormais être menée par un juge d'instruction. Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi qu'une information judiciaire contre X a été ouverte du chef de "violences volontaires par une personne dépositaire de l'autorité publique suivies de mutilation ou infirmité permanente" après qu'un homme, prénommé Manuel, a été grièvement blessé à l'œil, samedi, lors de la manifestation des Gilets jaunes dans la capitale, vraisemblablement par un projectile tiré par les forces de l'ordre.

Une enquête préliminaire avait d'abord été ouverte par le parquet et les investigations confiées à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), dont l'impartialité est régulièrement mise en cause par les Gilets jaunes. "Nous sommes heureux de voir que cette enquête va pouvoir être menée de manière plus indépendante que sous l'autorité du parquet et de l'IGPN", a déclaré à l'AFP l'avocat de Manuel C., Me Arié Alimi.