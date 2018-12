Gilets jaunes: un manifestant meurt après avoir été renversé par un poids lourd à Agen

Selon la préfecture du Lot-et-Garonne contactée par LCI, une quarantaine de personnes se trouvaient sur place avant que l'accident ne survienne. "On ignore s'il y avait ou non un barrage de Gilets jaunes à ce niveau, avec des blocages, et s'il a ou non été forcé", précise-t-on à la préfecture .





Selon Sud Ouest, les Gilets jaunes "étaient une trentaine à attendre d’être délogés par les gendarmes. Des gilets jaunes de Villeneuve sont venus les rejoindre en soutien. Les forces de l’ordre ne venant pas, ils ont commencé à ralentir les poids lourds. Un chauffeur, un mécanicien qui faisait des essais, dans le cadre d’une révision du camion, arrivant au barrage filtrant, a renversé un homme de 60 ans, un des responsables du mouvement de Villeneuve-sur-Lot et habitué des manifestations".





Des précisions devraient être apportées dans la journée. Ce décès porte désormais à neuf le nombre de morts depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre.