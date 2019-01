Policiers pris à partie sur les Champs-Élysées le 22 décembre : un homme mis en examen et écroué

La scène s'était déroulée le 22 décembre dernier en fin de journée au croisement de l'avenue George V et des Champs-Elysées, alors que les forces de l'ordre évacuaient progressivement les Champs-Elysées. Trois motards casqués avaient été pris à partie par des manifestants, certains portant des gilets jaunes. Les policiers les avaient repoussés dans un premier temps à coups de pieds et de gaz lacrymogène notamment. L'un d'eux avait dégainé son pistolet en le pointant sur un manifestant, avant de le remettre rapidement dans son étui. Une vingtaine de manifestants s'en étaient alors pris à la moto à coups de pieds, forçant les forces de l'ordre à prendre la fuite et a abandonné un de leur véhicule.