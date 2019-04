Gilets jaunes : suspecté d'être un Black bloc, un pompier condamné à dix mois de prison avec sursis

Devant le tribunal, à Paris, les prévenus ont présenté la même version : alors que la police s'apprête à encercler des manifestants, l'un d'entre eux accepte dans la précipitation un sac de la part d'un inconnu, sans savoir ce qu'il contient. "Je n'ai pas réfléchi", a dit l'un d'eux, commercial de 31 ans dans une entreprise de sécurité, expliquant avoir agi "par solidarité". Sur la vidéosurveillance de la boulangerie, on voit cet homme déposer le sac à l'étage, redescendre puis revenir avec le pompier et les autres prévenus. Agités, ils semblent avoir une altercation.





"On est en colère contre lui (le commercial) car il a pris un sac sans savoir ce qu'il y avait dedans", s'est justifié le pompier professionnel, en précisant que son unité, localisée à Osny, "n'a pas ce genre de sacs". Sentant "une odeur d'hydrocarbure", il souhaite vérifier le contenu du sac et "avertir le gérant de la boulangerie", mais la police interpelle le groupe au même moment. Les policiers auraient ensuite déballé le sac et "mélangé" le contenu avec leurs effets personnels issus de leurs propres sacs, dont certains habits noirs, selon les prévenus.





"C'est une thèse que je ne comprends absolument pas", a fustigé la procureure, en rappelant que ce pompier a déjà été condamné pour "transports d'artifices non détonants". Pour elle, les prévenus "ont agi de concert" et voulaient "se vêtir comme des black blocs pour allumer des pétards des feux d'artifice, ou créer des incendies beaucoup plus violents".