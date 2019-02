Gilets jaunes : trois photographes disent avoir été "délibérément" visés par la police à Toulouse

"On fait le choix de s'extraire des manifestants pour ne pas se trouver entre les forces de l'ordre et eux", a expliqué dimanche Ulrich Lebeuf, photographe de Libération à Toulouse, qui se trouvait avec Valentin Belleville et Eric Lerbret sur les lieux.





Il a ajouté que tous trois étaient accroupis. "On portait des casques siglés presse, des brassards de presse et du matériel de vue. On était donc très visibles et très identifiables", a-t-il précisé, en affirmant qu'il n'y avait personne autour d'eux à moins de 25 mètres. Puis, "une grenade" a explosé aux pieds de Valentin Belleville, a précisé l'intéressé, expliquant avoir été touché à l'arrière-cuisse et au fessier. Selon Ulrich Lebeuf, photoreporter depuis 20 ans, il s'agit d'une "grenade de désencerclement".