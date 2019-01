Gilets jaunes : un adolescent de 15 ans gravement blessé au visage en marge d'un rassemblement à Strasbourg

Cependant, sur une vidéo et plusieurs photos publiées sur Twitter par l'écrivain et réalisateur français David Dufresne, qui depuis le début du mouvement des Gilets jaunes répertorie les violences ou les bavures policières, l'adolescent présente une plaie imposante et ensanglantée à la joue. Selon un commentaire accompagnant la vidéo, il "a reçu un tir de flashball en plein visage". Selon un des auteurs des photos, "Il était simplement venu en centre ville avec pour but de faire les soldes." Sur la vidéo, on voit le jeune homme tenir un sac d'un magasin d'équipement sportif.





Même son de cloche du côté des secours, dont une source proche précise à l'AFP que "la blessure serait due à un tir de flashball." "C'est assez grave, c'est toute la mâchoire qui est atteinte. C'était un passant et pas un manifestant", a ajouté cette même source. Les faits ont été signalés au parquet de Strasbourg par une commissaire de permanence, a-t-on précisé à l'agence de presse. "Soit la responsabilité (des policiers) est engagée et le parquet peut saisir l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour déterminer les circonstances des faits, soit la nature de la blessure n'est pas en lien avec (un tir de LBD : flashball) et une enquête sera ouverte pour en déterminer la cause, soit c'est accidentel", a développé la police.