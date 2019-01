Gilets Jaunes : un deuxième homme interpellé après le vol d'un fusil d'assaut le 1er décembre à Paris

Plus d'un mois après les faits et alors que les investigations se poursuivent, un homme de 24 ans a été interpellé ce mardi matin dans les Hauts-de-Seine dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec violence et violences volontaires.





Les faits remontent au 1er décembre dans le quartier de l’Opéra où des incidents avaient eu lieu en marge du rassemblement des Gilets jaunes dans la capitale. Plusieurs individus avaient mis le feu à un véhicule de police avant de voler un fusil d’assaut, un HKG36. Âgé de 24 ans, le suspect interpellé a des antécédents judiciaires et est connu pour une dizaine de faits, notamment de violences. Une perquisition a eu lieu à son domicile.