Ginasservis : le mystérieux vol de cloches

Dans la Haut-Var, un vol peu commun a eu lieu. Les deux cloches de Ginasservis ont disparu. Toutes en bronze, celles-ci dataient du XVIIIème et du XIXème siècle et pesaient plusieurs dizaines de kilos chacune. Dans le village, ce vol est au centre de toutes les discussions. Pour le maire de la commune, c'est le mystère total. Une enquête a été ouverte pour éclaircir cette affaire.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.