Gironde : les 16 "black blocs" soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à des policiers présentés à un juge d'instruction

Des tags ACAB ("All cops are bastards", ndlr.) retrouvés au petit matin samedi sur des murs de la ville. Un renseignement indiquant qu'une quinzaine d'individus venus de toute la France et proches de la mouvance Black Bloc s'étaient retrouvés dans une maison située à Bouscat en Gironde et louée via le site Airbnb. Une information précisant que ces individus voulaient en découdre avec les forces de l'ordre le 7 décembre dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes...

Forts de ces indices, des preuves matérielles et des rapprochements faits entre ces différents éléments, et après que le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête des chefs de "dégradations commises en réunion et d'association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et des violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique", une opération de police a été menée le 7 décembre à 12h15 dans la maison louée.

C'est là que 16 suspects, dix hommes et six femmes âgés de 19 à 45 ans, ont été interpellés. D'autres éléments avaient conduit les enquêteurs jusqu'à eux notamment l'envoi depuis plusieurs jours de courriers anonymes adressés à des CRS menaçant la vie de ces policiers et de leur famille et de dégradations constatées en flagrance. Placés en garde à vue, tous ont été déférés ce jour au parquet en vue de leur présentation à un juge d'instruction. "Des réquisitions de placement en détention provisoire seront prises à l'encontre de l'ensemble des mises en cause", indique le procureur de la République de Bordeaux Frédérique Porterie dans un communiqué.