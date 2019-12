Un homme disparu en Méditerranée après une chute d'un voilier toujours recherché

Le sud-est de la France a de nouveau été frappé par des intempéries ces vendredi et samedi. Vendredi, la forte houle a causé un accident de voilier dans le golfe de Fos-sur-Mer. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (CrossMed) a signalé vers 19h15 la disparition de deux hommes tombés à la mer. Ce samedi, l'un d'eux est toujours porté disparu, indique la Préfecture maritime de la Méditerranée.

Les secouristes, aidés notamment d'un hélicoptère de la Marine nationale, ont retrouvé l'un des deux accroché à une bouée, en hypothermie. Pour sauver le second, "le CrossMed engage à son tour l’hélicoptère Panther de la flottille 36 F de la Marine nationale, qui rallie la zone pour relever le dragon de la sécurité civile" indique la Préfecture maritime de la Méditerranée. Pour l'instant sans succès.

"Avec les quatre moyens nautiques engagés, les deux hélicoptères, et tous les moyens déjà présents sur zone, qui ont porté leur concours, les recherches se sont poursuivies jusqu’à 23h30, dans des conditions météo déplorables, une mauvaise mer et du brouillard. Elles ont ensuite été interrompues. Bilan : une personne disparue, une personne hospitalisée en hypothermie et une troisième passagère qui était à bord du voilier récupérée par les marins pompiers", rappelle la Préfecture ce samedi.