Gilets jaunes blessés : "Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée que la violence est illégale", dit Laurent Nuñez

"Pas de regrets", "pas d'excuses", "Pas de mauvaises tactiques". Invité ce dimanche du "Grand Jury" sur RTL/LCI/le Figaro, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a soutenu les forces de l'ordre dans leurs actions depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes.





Cette semaine, le procureur de la République Rémy Heitz avait annoncé que des policiers seront jugés pour violences.

"Le procureur de la République de Paris dit que des policiers et des gendarmes ont été confrontés à des manifestations exceptionnelles. Il salue le sang-froid de ces gendarmes et des policiers et il a cette phrase, que la République doit leur être reconnaissante, a commenté le secrétaire d'Etat. Ces policiers et ces gendarmes, ils ont eu à faire face à plus de 50 000 manifestations qui ont souvent dégénéré en émeutes avec des individus extrêmement violents. Ça c’est totalement inédit. Non pas par l’importance de la mobilisation qui au final a toujours été très faible sur la voie publique, hier il y avait moins de 10 000 personnes, mais par cette violence qui s’est exprimée de manière très forte" .