Grèce : deux jeunes Françaises se noient dans la piscine d'un hôtel

Le même jour, un autre drame similaire s'est produit en Crète. Une fillette israélienne de 8 ans s'est noyée dans la piscine d'un hôtel à Hersonissos, à l'est d'Héraklion, chef-lieu de l'île. Elle s'est évanouie alors qu'elle jouait dans la piscine, et est morte avant que ses parents, qui se trouvaient tout près avec leurs deux autres enfants, ne s'en rendent compte, selon plusieurs médias. La police a ouvert une enquête pour savoir si un maître-nageur était présent et déterminer les responsabilités des propriétaires de l'hôtel.