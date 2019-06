Grenoble : le pronostic vital des deux enfants renversés par un automobiliste n'est plus engagé

Les deux petites victimes, en urgence absolue, vont mieux. Selon les informations de LCI, confirmant celles du Dauphiné Libéré, leur pronostic vital n'est plus engagé. Elles avaient été été prises en charge par le SAMU et les pompiers et conduites à l'hôpital peu après l'accident. Leur nourrice, qui raconte auprès du Parisien avoir "fait un peu tampon en étant percutée en premier", a été plus légèrement blessée et se déplace en béquilles.