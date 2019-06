Grenoble : renversés par un automobiliste, deux fillettes en urgence absolue

Les deux fillettes, dont le pronostic vital est engagé, ont été prises en charge par le SAMU et les pompiers et conduites à l'hôpital en urgence absolue. La nourrice est plus légèrement blessée.





Le conducteur a été placé en garde à vue. D'autres détails sur l'accident, notamment l'éventuel taux d'alcoolémie du chauffeur, n'étaient pas disponibles en fin d'après-midi.