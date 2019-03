Grenoble : troisième nuit de violences

La tension persiste dans le quartier du Mistral, à Grenoble, trois jours après la mort de deux jeunes qui roulaient sur un scooter volé. Les rues ont été, une nouvelle fois, le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et quelques dizaines d'habitants. Ces derniers accusent la police d'être à l'origine de l'incident. Une information judiciaire a été ouverte.



