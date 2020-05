Les sabotages d'antennes-relais du week-end dernier en Isère revendiqués

Trois pylônes appartenant au groupe TDF ont ainsi été endommagés dans la nuit de dimanche à lundi à Seyssinet-Pariset, Jarrie et Herbeys provoquant notamment des perturbations du réseau de Bouygues Télécom. "Une grosse partie des équipements a été endommagée", avait détaillé l'opérateur qui dit "tout faire pour redémarrer le service le plus tôt possible".

"Les antennes-relais figurent parmi tous les intrus qui défigurent les paysages. Elles servent à la communication de masse, bientôt jusque dans les endroits les plus reculés. Actuellement les installations de la 5G sont déployées dans ce but", ajoute le texte. "Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de pouvoir communiquer à distance sans cesse et partout, s'échange contre le fait de pouvoir être surveillés et contrôlées constamment (...) La radioactivité, les ondes électromagnétiques, les pollutions et virus en tous genres sont l'oxygène toujours davantage vicié du XXIe siècle", poursuivent ses auteurs.

Avant cette revendication, le parquet grenoblois privilégiait déjà la piste de "l'ultragauche anarcho-libertaire", très active dans la région ces dernières années. La multiplication des faits, revendiqués pour certains sur "Indymedia", l'a conduit à signaler une nouvelle fois les faits au parquet national antiterroriste, qui ne s'en est pas saisi jusqu'à présent.

Un document expliquant "comment détruire une antenne-relais" a circulé ces derniers mois sur des sites internet proches de l'ultragauche, tandis que la mouvance lançait des appels à l'action directe.