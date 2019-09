Grigny : des policiers visés par des tirs de mortier

L'après-midi du dimanche 8 septembre, des policiers lancés dans une course-poursuite pour tenter d'interpeller des suspects ont été pris pour cible. Les agresseurs ont utilisé un mortier et blessé l'un des policiers. Face à ce feu d'artifice, un fonctionnaire a dû tirer huit fois au sol pour se dégager.



