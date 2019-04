Haut-Rhin : un randonneur renverse son réchaud, 25 hectares de broussailles partent en fumée

Un feu de broussailles a déjà ravagé 25 hectares lundi sur les crêtes d'Orbey, au-dessus la station du Lac Blanc, dans le Haut-Rhin. L'incendie s'est déclenché en début d'après-midi, vers 13h. Attisé par le vent et favorisé par la sécheresse de ces derniers jours, le feu s'est propagé et a progressé par les tourbières. De gros moyens ont été déployés pour venir à bout des flammes. Une cinquantaine de pompiers sont mobilisés, appuyés d'une demi-douzaine de camions-citerne et d'un hélicoptère.





Selon nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace, l'origine du feu de broussailles est accidentelle. Un randonneur a fait tomber son réchaud qui lui servait à préparer son café. L'homme, un Lorrain âgé de 35 ans, a été brûlé au second degré après avoir tenté d'éteindre les flammes. Conduit à l'hôpital de Colmar, l'individu souffre de brûlures aux bras et aux jambes.