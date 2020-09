Haute-Garonne : appel à témoins pour retrouver une collégienne de 12 ans portée disparue depuis jeudi

"J’ai demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour disparition inquiétante et la saisine d’un juge d’instruction, afin de donner un nouveau cadre juridique et un nouvel élan pour engager tous les moyens possibles pour la retrouver", a précisé le magistrat. La jeune fille était arrivée de Guadeloupe cet été et venait de faire sa rentrée au collège de Montréjeau, une commune de 3.000 habitants située entre Tarbes et Toulouse, et habitait chez sa grand-mère.