Haute-Garonne : un garçon de 14 ans raconte avoir été agressé sexuellement dans un centre de loisirs

"Ses mots à lui c'est, 'on m'a violé'". C'est par ces paroles qu'un garçon de 14 ans a confié à Thomas, un assistant familial qui s'était occupé du mineur en 2017, qu'il venait d'être agressé sexuellement, relate France Bleu. Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 décembre, l'adolescent le contacte pour lui indiquer qu'on l'aurait contraint à une fellation non consentie et que son agresseur ne serait autre que le responsable du centre de loisirs de Cierp-Gaud, en Haute-Garonne, où il passe les vacances de Noël. L'éducateur lui conseille alors de fuir au plus vite l'établissement pendant qu'il prévient la gendarmerie.

Alertée par l'animateur, qui habite Pau, à une heure et demie de route des lieux, la gendarmerie de Luchon part à la recherche du jeune garçon. Il sera retrouvé dans les montagnes, seulement vêtu d'un t-shirt et d'un caleçon par - 5°C. Proche de l'état d'hypothermie, le mineur est depuis hospitalisé à l'hôpital Purpan de Toulouse, au service pédo-psychiatrie.