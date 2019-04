Haute-Garonne : cinq résidents d'un Ehpad à Lherm sont décédés

Le 31 mars 2019 après le dîner, 22 pensionnaires de "La Chêneraie" à Lherm sont pris de nausées et de vomissements. Cinq d'entre eux sont décédés, probablement suite à une intoxication alimentaire. Une quinzaine sont encore dans un état relativement grave. Ce 1er avril, une enquête a été ouverte et les cuisines de l'Ehpad en question sont déjà sous scellés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.