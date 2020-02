Haute-Garonne : l'homme soupçonné d'avoir tué ses parents à l'arme blanche hospitalisé d'office

Ce double homicide restera peut-être à jamais inexpliqué. Samedi, vers 15h45, une femme âgée de 50 ans s'était réfugiée le visage ensanglanté mais non blessée chez ses voisins en leur déclarant que son frère avait commis des violences sur leurs parents. Alertés, les gendarmes s'étaient immédiatement rendus au domicile familial de Lapeyrouse-Fossat, près de Toulouse en Haute-Garonne et avaient découvert les corps sans vie du couple, un homme et une femme âgés de 87 ans, dans l'entrée de la maison. A leur côté, l'auteur présumé des faits. Ce dernier a été immédiatement interpellé par les militaires.

"Le nommé Philippe A. était placé en garde à vue mais ses droits ne pouvaient lui être notifiés au regard de son état psychique", fait savoir ce lundi le procureur de la République de Toulouse Dominique Alzeari dans un communiqué. En effet, le mis en cause, totalement muet et en complet état de prostration, a été évacué sanitairement et sous escorte vers le service psychiatrique de l’Hôpital Marchand. Dans la soirée, il a été placé en hospitalisation d'office à la demande du préfet, son état étant manifestement incompatible avec une mesure de garde à vue". La sœur du suspect, très choquée, n'avait pas non plus pu être entendue ce lundi.