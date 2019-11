Haute-Marne : deux véhicules de pompiers volés et incendiés samedi soir

Le texte posté par les pompiers de la Haute-Marne sur leur page Facebook fait moins de dix lignes, mais il a reçu plus de mille commentaires et a été partagé plus de 5.000 fois. Dans cette publication, le SDIS 52 (service départemental d’incendie et de secours) raconte s’être fait voler deux véhicules, alors même qu’il était en intervention contre un feu d’habitation sur la commune de Melay, samedi soir.

"Ces véhicules ont été retrouvés calcinés plus tard dans la nuit, quelques kilomètres plus loin », précisent les pompiers. Contacté par France 3 Grand Est, le colonel Stéphane Jacques explique : "Les sapeurs pompiers se préoccupaient de l'intervention et lorsqu'il y a eu une légère accalmie, ils sont retournés vers les véhicules et ont constaté leur disparition. Des recherches ont été faites par les sapeurs-pompiers et les véhicules ont été retrouvés en bord de route totalement embrasés. Il ne reste que la tôle."