Haute-Savoie : un ex-agent de la DGSE retrouvé mort criblé de balles

Un ex-agent de la DGSE a été retrouvé mort sur un parking en Haute-Savoie, jeudi 21 mars. Le corps de Daniel Forestier, touché par cinq balles dont deux mortelles, a été découvert au pied d’une voiture garée sur un parking isolé de Ballaison, près de la ville d'Annemasse et de la frontière franco-suisse. Le Monde révèle qu'il s'agirait vraisemblablement d'un règlement de comptes exécuté par des professionnels, "bien préparé et exécuté" précise le parquet. Une enquête a été ouverte pour les chefs d'"assassinat en bande organisée" et "association de malfaiteurs" et confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon.





Daniel Forestier avait été pendant 14 ans au service action de la direction générale, avant de devenir conseiller municipal de la commune de Lucinges. Poste qu'il avait quitté en septembre dernier, rapporte Le Dauphiné. Car au même moment, l'homme de 58 ans était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête sur le projet d’assassinat de Ferdinand Mbaou, un opposant au président congolais, avec l'aide d'un autre agent de la DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure), Bruno Susini.