Haute-Savoie : une fillette de 5 ans retrouvée inconsciente après s'être coincée la tête dans un télésiège

La jeune fille, originaire des Pays-Bas selon la radio locale France bleu, était alors en plein cours de ski, encadrée par un moniteur. Mais aucun des deux adultes présents avec elle n’est intervenu durant le trajet. L'enfant avait pourtant "la tête coincée entre le garde-corps et l'accoudoir du siège", selon les explications de Nicolas Rubin, maire de Châtel, où a eu lieu le drame. Dans un communiqué cité par l'AFP, le maire explique que la fillette était alors installée sur un télésiège six places tout neuf, inauguré en janvier. "L'installation la plus récente du domaine skiable", selon lui.





Retrouvée par le service des pistes lors du débarquement du télésiège, elle a été réanimée puis transportée à l'hôpital de Genève en hélicoptère par la gendarmerie vers 13h30. Une enquête a été ouverte par le parquet de Thonon pour tenter de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet événement. Les adultes qui étaient présents avec elle sont actuellement recherchés en tant que témoins. Le remonte-pente disposant d’un système de photo-souvenir à l'arrivée, celui-ci devrait permettre "d'identifier les adultes" présents avec la jeune fille.