Hautes-Alpes: un enfant de 3 ans retrouvé nu dans le centre de Gap, son frère d'un an découvert seul dans l'appartement

Stupeur samedi dans le centre-ville de Gap (Hautes-Alpes). En fin de matinée vers 11 heures, des passants ont alerté les forces de l'ordre après avoir remarqué la présence dans la rue d'un enfant de trois ou quatre ans, nu et seul.





Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge l'enfant tandis que les polices nationale et municipale sont parties à la recherche des parents de l'enfant. Rendues au domicile du petit, les forces de l'ordre ont découvert, non sans surprise, un autre enfant lui aussi livré à lui-même. Le petit d'à peine plus d'un an était seul dans l'appartement...