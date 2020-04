Hauts-de-Seine: six blessés au cours d'un incendie dans une maison de retraite de Vanves

"Il y avaient beaucoup de fumée. Le bâtiment situé rue Diderot compte quatre étages mais seul le premier était touché, soit une dizaine de résidents environ, explique à LCI le capitaine Lointier, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a eu, selon un bilan provisoire, six blessés légers, des personnes intoxiquées". Au total, 60 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention et quinze engins. Les soldats du étaient toujours sur place ce midi.

Ce mercredi matin également, à Vitry-sur-Seine cette fois, dans le Val-de-Marne, les pompiers de Paris (une quarantaine et dix engins cette fois) sont intervenus au premier étage d'un immeuble d'habitations de l'avenue Paul Vaillant Couturier. "Beaucoup de fumée là encore provenant d'une chambre d'un appartement du premier étage de ce bâtiment qui en compte trois, détaille le capitaine Lointier. Nous avons procédé à cinq sauvetages sur ce site, des personnes intoxiquées encore une fois". L"intervention se terminait vers midi.

Deux enquêtes ont été ouvertes par la préfecture de police de Paris pour chacun des sinistres. On ignorait l'origine des deux incendies en milieu de journée. Les forces de l'ordre et les secours rappellent aux citoyens qu'il faut être très prudents et vigilants, encore plus pendant cette période de confinement et surtout à l'égard des personnes fragiles.