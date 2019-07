Il projetait d'enlever un enfant : un pédophile présumé interpellé dans sa chambre d'étudiant à Paris VI

L’affaire fait froid dans le dos. Selon nos informations, un étudiant franco-espagnol de 28 ans a été interpellé lundi matin par la Brigade de protection des mineurs (BMP) de Paris, dans sa chambre de la résidence universitaire de Paris VI. Il a été déféré mercredi soir et mis en examen notamment pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans", "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "détention, diffusion, enregistrement et fixation, captation d’images pédopornographiques". Il a été placé en détention provisoire.





L’enquête avait démarré en octobre 2017 : à l'époque, le suspect est "repéré" alors qu’il dialogue sur le "darknet" sur un site de pédophilie, très violent. Il est en pleine discussion avec ce qu'il pense être un autre pédophile. Mais qui se trouve, en réalité, être un policier lyonnais. Le suspect lui fait notamment part de son envie d’enlever un enfant pour le violer puis le tuer. S'en suivront de nombreux mois d'enquête.