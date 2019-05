Ille-et-Vilaine : elle voulait caresser les lions et se fait mordre par les fauves

Hospitalisée en urgence, la victime, qui souffre notamment de plusieurs plaies à l'avant-bras dont une de 15 centimètres de long et de 3 centimètres de large. devait être entendue par les gendarmes chargés des investigations. "Une enquête a été ouverte. Les personnels du cirque ont été entendus ce lundi matin", ajoute la source.





Le cirque et ses animaux devaient d’ailleurs reprendre la route dès ce lundi en direction d’une autre ville. On ignorait si la victime avait ou non pu être entendue par les enquêteurs.