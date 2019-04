Ille-et-Vilaine : un adolescent part chercher son ballon dans un étang et se noie

26 pompiers et l’hélicoptère de la Protection civile Dragon 50, vingt-six soldats du feu, deux équipes de plongeurs des sapeurs-pompiers de Rennes et de Saint-Malo, les gendarmes de Dol-de-Bretagne et de Saint-Malo ainsi que des unités cynotechniques ont été mobilisés pour participer aux recherches.





Après plus de trois heures de mobilisation, le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé. Des analyses vont être faites pour permettre d'établir permettront les circonstances du drame.





Les camarades de la victime, très choqués, ont été pris en charge par une cellule psychologique.