Ille-et-Vilaine : un homme écope de 5 ans de prison pour avoir filmé et diffusé en direct l'agression de sa victime sur Facebook

Dans cette habitation, ils découvrent la victime, une homme de 36 ans, en état de choc, le visage tuméfié. Celle-ci a immédiatement été prise en charge par les pompiers et hospitalisée. L'agresseur a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits de violences aggravées et d'avoir diffusé la vidéo sur Facebook.





Connu de la justice, l'agresseur est passé en comparution immédiate ce mardi 6 août devant le tribunal correctionnel de Rennes et a été condamné à 5 ans de prison dont 1 an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec une obligation de soins. Selon nos informations, l'agresseur et sa victime se connaissaient.