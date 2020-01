Ils filment la manifestation de leur fenêtre, un projectile explose : une enquête ouverte

Une grenade lacrymogène a-t-elle été envoyée intentionnellement dans un appartement situé au 4e étage ? Et si oui, pourquoi et par qui ? En marge de la manifestation contre la réforme des retraites samedi 11 janvier à Lyon, un groupe d'étudiants était en train de filmer le face-à-face tendu entre les manifestants et les forces de l'ordre depuis la fenêtre de leur logement, au croisement de la rue de la Barre et de la rue Bellecordière, tout près de la place Bellecour, où était réuni le cortège.

"On a entendu du bruit, du coup on est allé à la fenêtre voir ce qu'il se passait", a raconté Vincent, l'un des étudiants présents dans l'appartement, à Lyon Capitale. "On a vu des manifestants lancer des projectiles sur la police qui a répondu par des gaz lacrymogènes". C'est alors qu'une grenade lacrymogène - tirée en cloche ? - s'est séparée au niveau de la fenêtre du 4e étage de l'immeuble, comme le montre une vidéo postée sur Twitter et visionnée plus de 1,5 million de fois en quelques heures.