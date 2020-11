"Ils m'ont harcelé, ont menacé ma femme de viol", le témoignage d'un policier favorable au floutage des vidéos

LOI SUR LA SÉCURITÉ GLOBALE - Filmé alors qu'il procédait à l'interpellation d'un Gilet jaune, un policier raconte avoir été, lui et sa famille, la cible de multiples menaces. A ses yeux, la loi visant à interdire la diffusion du visage de forces de l'ordre en cours d'intervention serait bienvenue.

Sa vie a changé du jour au lendemain. François (le prénom a été modifié) est fonctionnaire de police. Au cours d'une manifestation des gilets jaunes, lorsque le mouvement contestataire atteint son apogée, il procède à l'interpellation d'un manifestant "sur instruction de (son) directeur". "De là, une vidéo a été faite et de celle-ci une capture d'écran où on voit parfaitement mon visage en train de ceinturer l'individu que j'ai interpellé", raconte François à notre micro. Une image partagée le soir même sur les réseaux sociaux que découvrent ses proches et collègues. Ces derniers préviennent alors François qu'il est identifiable : "J'ai vu qu'on était à plus de 100.000 partages en deux heures et un nombre incalculable de commentaires". Plusieurs personnes le reconnaissent et communiquent sur les réseaux sociaux son identité et son adresse, "c'est là que tout a basculé".

Inquiet pour sa famille

S'en suivent alors des menaces de mort, de viol sur son épouse et de violences sur ses enfants. "Mes enfants sont retournés à l'école le lundi et la première chose que leurs copains leur ont dit c'est 'bah alors ton papa il tape des gilets jaunes ?' [...] On essaye au quotidien, nous policiers, de protéger nos proches, de les éloigner de toute cette violence mais quand ça nous tombe dessus c'est insupportable", témoigne François. Pour le fonctionnaire, c'est l'incompréhension la plus totale, car, il l’affirme, l’intervention s’était "super bien passée". Le syndicat auquel François appartient met alors en place plusieurs patrouilles de gendarmerie ainsi que des points fixes devant sa maison. Pas suffisant pour rassurer sa femme qui part pendant six mois dormir chez son père avec les enfants. "Maintenant encore, elle n'est pas tranquille", confie l’officier.

Une crainte qui perdure

Malgré plusieurs signalements adressés à la plateforme Pharos permettant de signaler des messages haineux sur les réseaux sociaux et malgré un dépôt de plainte, François affirme que la capture d'écran continue de circuler sur internet. Alors, pour François, pas d’hésitation, la proposition de loi présentée relative à la sécurité globale, visant à punir la diffusion d'images de policiers va dans le bon sens : "Pour nous policiers ça serait vraiment super, cela permettrait d'éviter ce genre de choses".

Une loi sur la sécurité controversée

Plusieurs manifestations ont eu lieu mardi après-midi partout en France contre la loi, examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et portée par LaREM et le groupe Agir. Parmi les articles débattus, un fait particulièrement polémique. L'article 24 prévoit de pénaliser d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou gendarme en intervention "dans le but qu'il soit porté atteinte à (leur) intégrité physique ou psychique". Pour les représentants de journalistes et de nombreuses associations de défense des droits de l'Homme, cela empêcherait de dénoncer les violences policières et porterait une grave atteinte au droit de la presse. De son côté le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale Christophe Castaner s'est défendu de toute remise en cause du droit à l'information. "Ni la liberté de la presse, ni le droit à l'information, ni le fait de pouvoir filmer à n'importe quel moment les forces de sécurité intérieure en intervention ne sont remis en question", a assuré l'ancien ministre de l'Intérieur.

H.G.