"Ils vous disent : 'C'est la police'", recrudescence de cas de "vols par ruse" dans le Nord

Ce mercredi, ces mêmes individus se sont rendus chez trois autres personnes âgées dans la région. Depuis le déconfinement et en ce début d'été, les vols par ruse sont en nette augmentation et 6 cas ont été enregistrés cette semaine dans la seule métropole lilloise. Au mois de mai, le nombre de vols sans violence contre des personnes enregistré par la police et la gendarmerie a augmenté de plus de 126%, après une baisse très marquée au mois précédent (-54 %), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

La police du Nord a lancé un appel à la vigilance. "Ces 24 dernières heures, 4 vols par ruses ont été commis au préjudice de personnes âgées sur le département. Le ou les auteurs se font passer pour des faux policiers ou donnent de faux prétextes pour rentrer chez vous" indique la police dans un post Facebook jeudi. Toujours selon la police, ces vols ont eu lieu sur les communes de Villeneuve d'Ascq, Marcq en Baroeul, Roost-Warendin et Douai.

"Demandez toujours une carte professionnelle et ne laissez pas des inconnus rentrer chez vous. En cas de doute, contactez le 17 Police Secours" conseillent les forces de l’ordre. "On n’ouvre pas sa porte à des inconnus, on demande une identification à la personne, à savoir une carte professionnelle, le motif de l’intervention. Si c’est une société privée, elle doit prévenir de son passage. Bref, on n’ouvre pas sa porte à n’importe qui, on est vigilants" explique Mathieu Legrand, commandant de police à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord.