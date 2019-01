Important incendie à Courchevel: deux morts et 14 blessés selon un bilan provisoire

Le feu est important et de telles images dans une station de ski enneigée sont rares. Dimanche, vers 4h30 du matin, un important incendie s'est déclaré à Courchevel 1850 en Savoie dans un bâtiment accueillant des saisonniers (et non dans un hôtel comme indiqué dans un premier temps). L'origine du sinistre qui s'est produit au troisième étage du bâtiment est pour l'instant inconnue.





"Deux personnes sont décédées, 14 ont été blessées, dont quatre grièvement. Soixante personnes ont été évacuées dans une salle communale. D'autres personnes subissent par ailleurs actuellement des examens médicaux", indique la préfecture de Savoie ce dimanche matin à LCI.