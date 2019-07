Incendie à Argelès-sur-Mer : les campeurs profitent tant bien que mal de leurs vacances

Ce 16 juillet 2019, les vacanciers d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, se réveillent après avoir frôlé la catastrophe. La veille, une quarantaine d'hectares de végétation a brûlé et a failli atteindre le camping. Grâce à la mobilisation des pompiers, les foyers ont été maîtrisés à temps et les vacanciers ont pu rejoindre rapidement leurs installations. Ils n'ont qu'une seule hâte, oublier très vite ce mauvais souvenir.



