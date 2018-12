Incendie à Bobigny : le point sur la situation

Le 27 décembre 2018, peu après 21 heures, un incendie s'est déclaré à Bobigny, dans un immeuble de 18 étages. Le drame serait dû à un matelas tombé sur un abat-jour, selon des sources concordantes. Le feu est parti d'un appartement situé au premier étage. Les flammes se sont propagées de manière horizontale, mais des fumées toxiques ont rapidement envahi tous les étages. Jusqu'ici, le bilan de l'incendie fait état de quatre morts et cinq blessés.



