Incendie à Bordeaux : plusieurs bâtiments en partie effondrés, un pompier légèrement blessé

L'incendie s'était déclaré vers 17h00 sur un îlot face à la Garonne difficile d'accès pour les secours, les bâtiments étant imbriqués les uns dans les autres. Un îlot qui comprend une cinquantaine d'entrées dans des bâtiments de trois à cinq étages : des habitations, des bureaux, deux salles de sport et un restaurant. Des travaux avaient lieu dans un des immeubles de ce quartier chic de Bordeaux, situé près du jardin public et des quais.





Plus de 100 pompiers, 30 véhicules de secours, cinq grandes échelles et 16 lances à eau ont été mobilisés pour maîtriser le feu qui s'est propagé rapidement jusqu'en milieu de soirée, provoquant l'effondrement de plusieurs étages dans certains bâtiments. Le CAPC, musée d'art contemporain à proximité de l'incendie, est exceptionnellement fermé dimanche au public "pour rester un point d'accueil à d'éventuels sinistrés et un point de repli pour les pompiers", a précisé la mairie.