Bordeaux : important incendie dans le centre-ville, un immeuble en partie effondré

Le feu s'est déclaré vers 17 heures rue Ferrère, dans le quartier des Chartrons, au centre-ville de Bordeaux. Il s'est rapidement propagé à plusieurs immeubles, qui ont dû être évacués. Selon la maire adjointe du quartier Anne-Marie Cazalet citée par France 3, une partie de l'immeuble initialement touché s'est effondrée.





"La totalité de l'îlot a été évacué et pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer", a indiqué à l'AFP le capitaine Matthieu Jomain, responsable du service communication des pompiers de la Gironde. Plus de 100 pompiers, 30 véhicules de secours, cinq grandes échelles et une dizaines de lances à eau étaient mobilisés pour maîtriser ce feu, qui selon France 3 toucherait quatre bâtiments, et dont l'origine reste indéterminée.